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Президент Израиля поручил сформировать правительство конкуренту Нетаньяху

Новости » В мире    22.10.2019 - 21:35
Президент Израиля поручил сформировать правительство конкуренту Нетаньяху
Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Официально мандат на формирование израильского правительства будет передан Бени Ганцу 23 октября

Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства Бени Ганцу - лидеру партии "Кахоль-Лаван", которая по итогам выборов имеет большинство в парламенте. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что Ганцу необходимо будет создать коалицию до 20 ноября.

"Президент принял решение поручить формирование кабинета министров Бени Ганцу, церемония состоится завтра (23 октября - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы израильского президента.

Напомним, изначально право на формирование правительства было отдано премьер-министру Израиля Биньямину Нетеньяху. Однако он 21 октября вернул мандат президенту Реувену Ривлину из-за неудачных попыток обеспечить коалицию большинства в парламенте Израиля. По словам Нетаньяху, он не раз приглашал Ганца за стол переговоров, но раз за разом получал отказ.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате парламентских выборов в Израиле партия Бенни Ганца "Кахоль-Лаван" наибольшее количество мандатов -33. Второе место заняла партия Нетаньяху "Яадут ха-Тора", которая получила 32 мандата.

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