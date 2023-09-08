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Конкурент Луніна залишився без рукавиць і бутсів перед матчем у збірній: що трапилося

Тбілісі, П'ятниця 08 вересня 2023 14:16
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Конкурент Луніна залишився без рукавиць і бутсів перед матчем у збірній: що трапилося Фото: Кепа Аррісабалага (крайній праворуч) в таборі національної команди (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер мадридського "Реала" Кепа Аррісабалага та його партнери по національній команді Іспанії залишилися без екіпірування перед поєдинком кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Матч Грузія – Іспанія відбудеться 8 вересня у Тбілісі. Поєдинок прийме столична "Динамо-Арена імені Бориса Пайчадзе". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

"Фурія Роха" прибула до Тбілісі без бутсів і воротарських рукавиць. Збірна втратила багаж із екіпіруванням під час перельоту з Мадрида. Як наслідок, національна команда зосередилася на фізичній підготовці, займаючись на полі у призначеному для спортзалу взутті.

Іспанія посередньо розпочала відбір до чемпіонату Європи. Піренейці на старті кваліфікації розгромили норвежців (3:0), але потім зазнали дошкульної поразки від Шотландії на виїзді (0:2). Іспанська збірна набрала 3 пункти та йде на четвертій сходинці групи A.

Утім, перемога над Грузією виведе іспанців відразу на друге місце в квінтеті. Окрім того, "Фурія Роха" провела менше матчів, ніж Шотландія (12 очок, 4 поєдинки), Грузія (3, 4) та Норвегія (4, 4). На Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди групи.

До слова, напередодні пригадали вручення "Золотого м'яча-2003" без Роналду в списку претендентів.

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