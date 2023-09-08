Конкурент Лунина остался без рукавиц и бутсов перед матчем в сборной: что произошло

Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага и его партнеры по национальной команде Испании остались без экипировки перед поединком квалификации к Евро-2024 против сборной Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo .

Матч Грузия – Испания состоится 8 сентября в Тбилиси. Поединок примет столичная "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

"Фурия Роха" прибыла в Тбилиси без бутсов и вратарских рукавиц. Сборная потеряла багаж с экипировкой во время перелета из Мадрида. Как следствие, национальная команда сосредоточилась на физической подготовке, занимаясь на поле в предназначенной для спортзала обуви.

Испания посредственно начала отбор к чемпионату Европы. Пиренейцы на старте квалификации разгромили норвежцев (3:0), но затем потерпели чувствительное поражение от Шотландии на выезде (0:2). Испанская сборная набрала 3 пункта и идет на четвертом месте группы A.

Впрочем, победа над Грузией выведет испанцев сразу на второе место в квинтете. Кроме того, "Фурия Роха" провела меньше матчей, чем Шотландия (12 очков, 4 поединка), Грузия (3, 4) и Норвегия (4, 4). На Евро-2024 выйдут две лучшие команды группы.