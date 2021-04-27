Конкурент Илона Маска оспаривает "лунный" контракт NASA и SpaceX

Компания Blue Origin вчера заявила, что подала протест в Федеральное правительственное управление США в отношении контракта между NASA и SpaceX на 2,9 млрд долларов. Компания Безоса обвинила NASA в том, что агентство якобы последнюю минуту изменило приоритеты.

"NASA совершило ошибочное приобретение программы Human Landing System и в последнюю минуту изменило приоритеты. Их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и угрожает возвращению Америки на Луну. Из-за этого мы подали протест", - пояснили в Blue Origin.

Компания Безоса предлагала NASA отправить астронавтов на Луну за 6 млрд долларов, а SpaceX просила за свои услуги вдвое меньше. Однако в Blue Origin говорят, что NASA согласовывало стоимость контракта с SpaceX, но с другими компаниями такого обсуждения не было.

"У нас не было возможности пересмотреть стоимость контракта. И это в корне несправедливо", - подчеркнули в компании.