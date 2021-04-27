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Конкурент Илона Маска оспаривает "лунный" контракт NASA и SpaceX

Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса оспаривает контракт между американским космическим агентством NASA и компанией SpaceX Илона Маска. Контракт является частью миссии по возвращению астронавтов на Луну.

Об этом пишут агентства Reuters и New York Times.

Компания Blue Origin вчера заявила, что подала протест в Федеральное правительственное управление США в отношении контракта между NASA и SpaceX на 2,9 млрд долларов. Компания Безоса обвинила NASA в том, что агентство якобы последнюю минуту изменило приоритеты.

"NASA совершило ошибочное приобретение программы Human Landing System и в последнюю минуту изменило приоритеты. Их решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и угрожает возвращению Америки на Луну. Из-за этого мы подали протест", - пояснили в Blue Origin.

Компания Безоса предлагала NASA отправить астронавтов на Луну за 6 млрд долларов, а SpaceX просила за свои услуги вдвое меньше. Однако в Blue Origin говорят, что NASA согласовывало стоимость контракта с SpaceX, но с другими компаниями такого обсуждения не было.

"У нас не было возможности пересмотреть стоимость контракта. И это в корне несправедливо", - подчеркнули в компании.

Напомним, 17 апреля NASA объявило победителя конкурса на контракт по строительству корабля для возвращения астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида". Контракт завоевала компания Илона Маска, оставив позади Blue Origin Безоса.

Кроме того, SpaceX доставит на Луну космический аппарат NASA. Миссия планируется на 2023 год.

Больше о планах США по возвращению астронавтов на Луну читайте в материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

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