Конкурент Ілона Маска оскаржує "місячний" контракт NASA та SpaceX

Компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оскаржує контракт між американським космічним агентством NASA та компанією SpaceX Ілона Маска. Контракт є частиною місії щодо повернення астронавтів на Місяць.
Про це пишуть агентства Reuters та New York Times.
Компанія Blue Origin вчора заявила, що подала протест до Федерального урядового управління США щодо контракту між NASA та SpaceX на 2,9 млрд доларів. Компанія Безоса звинуватила NASA в тому, що агентство нібито останню хвилину змінило пріоритети.
"NASA здійснило помилкове придбання програми Human Landing System і в останню хвилину змінило пріоритети. Їхнє рішення усуває можливості для конкуренції, значно звужує базу поставок і не тільки затримує, але й загрожує поверненню Америки на Місяць. Через це ми подали протест", - пояснили в Blue Origin.
Компанія Безоса пропонувала NASA відправити астронавтів на Місяць за 6 млрд доларів, а SpaceX просила за свої послуги вдвічі менше. Однак в Blue Origin кажуть, що NASA узгоджувало вартість контракту з SpaceX, але з іншими компаніями такого обговорення не було.
"У нас не було можливості переглянути вартість контракту. І це в корені несправедливо", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, 17 квітня NASA оголосило переможця конкурсу на контракт щодо будівництва корабля для повернення астронавтів на Місяць в рамках програми "Артеміда". Контракт виборола компанія Ілона Маска, залишивши позаду Blue Origin Безоса.
Крім того, SpaceX доставить на Місяць космічний апарат NASA. Місія планується на 2023 рік.
Більше про плани США щодо повернення астронавтів на Місяць читайте в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".