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Был конкретной целью. Подоляк рассказал детали гибели Вадатурского

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Гибель владельца крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексея Вадатурского была не случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Вадатурский был одним из крупнейших аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", – пишет он.

По словам Подоляка, российские варвары продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество.

"По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Еленовке и точечный удар по известному лицу, прямое отношение к зерну) должно заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство. Каждое преступление заставляет нас чувствовать боль, но мы проживаем его и становимся только более закаленными", - говорит советник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщило, что сегодня, во время массированого за все время войны обстрела Николаева погиб Герой Украины и владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон", что о нем известно - читайте в материале РБК-Украина.

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