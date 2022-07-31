Был конкретной целью. Подоляк рассказал детали гибели Вадатурского

"Вадатурский был одним из крупнейших аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", – пишет он.

По словам Подоляка, российские варвары продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество.

"По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Еленовке и точечный удар по известному лицу, прямое отношение к зерну) должно заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство. Каждое преступление заставляет нас чувствовать боль, но мы проживаем его и становимся только более закаленными", - говорит советник.