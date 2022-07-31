Був конкретною ціллю. Подоляк розповів деталі загибелі Вадатурського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило - спальню - не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - пише він.

За словами Подоляка, російські варвари й далі провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство.

"На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності (знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна) має змусити українців стати на коліна, відкрити ворота й здати державу. Кожен злочин змушує нас відчувати біль, але ми проживаємо його і стаємо лише загартованішими", - каже радник.