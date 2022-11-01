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Конкретні рішення. Зеленський обговорив з Макроном посилення обороноздатності України

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили посилення обороноздатності ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

Зеленський зазначив, що провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном.

"Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Франція разом з Італією можуть передати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

До того ж, Франція планує передати ЗСУ системи ППО Crotale.

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Володимир ЗеленськийЕммануель МакронФранція