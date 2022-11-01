Конкретні рішення. Зеленський обговорив з Макроном посилення обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили посилення обороноздатності ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.
Зеленський зазначив, що провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном.
"Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав він.
Раніше повідомлялося, що Франція разом з Італією можуть передати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.
До того ж, Франція планує передати ЗСУ системи ППО Crotale.
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