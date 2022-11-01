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Конкретные решения. Зеленский обсудил с Макроном усиление обороноспособности Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усиление обороноспособности ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

Зеленский отметил, что провел чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Макроном.

"Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - написал он.

Ранее сообщалось, что Франция вместе с Италией могут передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

К тому же Франция планирует передать ВСУ системы ПВО Crotale.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронФранция