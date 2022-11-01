Конкретные решения. Зеленский обсудил с Макроном усиление обороноспособности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усиление обороноспособности ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.
Зеленский отметил, что провел чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Макроном.
"Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - написал он.
Ранее сообщалось, что Франция вместе с Италией могут передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.
К тому же Франция планирует передать ВСУ системы ПВО Crotale.
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