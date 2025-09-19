UA

До Конгресу США внесуть новий законопроєкт про санкції проти Росії: що він передбачає

Ілюстративне фото: Конгресу США запропонують запровадити нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські сенатори запропонують Конгресу посилити санкційний тиск на Росію. Вони підготували відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, законопроєкт значно розширить санкції США проти "тіньового флоту" нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу західних санкцій в енергетичному секторі.

Також документ націлений на проекти Росії з виробництва СПГ і передбачає розширення санкцій проти оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Законопроєкт "Про тіньовий флот" планують внести до Конгресу республіканець Джим Ріш, голова сенатського комітету з міжнародних справ, і Жанн Шахін, провідний демократ комітету.

"Путін використовуватиме всі хитрощі, щоб обійти санкції США, і США жорстко присікають діяльність цього нелегального тіньового флоту суден, за допомогою яких він фінансує війну", - зазначив Ріш.

Він додав, що танкери "тіньового флоту" РФ безпосередньо загрожують безпеці США і Європи.

За даними FT, законопроєкт підтримують сенатори з обох партій, а також союзники Трампа Ліндсі Грем і Том Коттон, голова сенатського комітету з розвідки. У Сенаті існує сильна підтримка ідеї змусити Москву понести більш серйозні наслідки за війну в Україні.

Законопроєкт Грема

Нагадаємо, цього року сенатор Ліндсі Грем представив законопроєкт про нищівні санкції проти Росії.

Зокрема, документ передбачає введення 500% тарифів проти тих країн, які купуватимуть у Росії.

Документ підтримують як у Сенаті, так і Палаті представників, але на розгляд його не виносили через те, що президент США Дональд Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення щодо санкцій проти РФ.

