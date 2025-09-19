В Конгресс США внесут новый законопроект о санкциях против России: что он предусматривает

По данным издания, законопроект значительно расширит санкции США против "теневого флота" нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода западных санкций в энергетическом секторе.

Также документ нацелен на проекты России по производству СПГ и предусматривает расширение санкций против оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Законопроект "О теневом флоте" планируют внести в Конгресс республиканец Джим Риш, председатель сенатского комитета по международным делам, и Жанн Шахин, ведущий демократ комитета.

"Путин будет использовать все уловки, чтобы обойти санкции США, и США жестко пресекают деятельность этого нелегального теневого флота судов, с помощью которых он финансирует войну", - отметил Риш.

Он добавил, что танкеры "теневого флота" РФ напрямую угрожают безопасности США и Европы.

По данным FT, законопроект поддерживают сенаторы из обеих партий, а также союзники Трампа Линдси Грэм и Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке. В Сенате существует сильная поддержка идеи заставить Москву понести более серьезные последствия за войну в Украине.