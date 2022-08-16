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Конгрессмены США продолжат посещать Тайвань, несмотря на протесты Китая, - Госдеп

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Вашингтон, Вторник 16 августа 2022 04:57
Конгрессмены США продолжат посещать Тайвань, несмотря на протесты Китая, - Госдеп Фото: конгрессмены США продолжат посещать Тайвань, несмотря на протесты Китая (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа.

По его словам, подобные визиты полностью вписываются в политику "единого Китая", которой придерживается американское руководство "уже долгое время".

"Делегации конгресса США совершали визиты на Тайвань на протяжении десятилетий и продолжат делать это", - сказал он.

Напомним, в пятницу делегация Конгресса США прилетела с визитом на Тайвань. Политики планировали находиться на острове до 15 августа. В ходе визита американцы встретились с лидерами Тайваня. Делегацию США возглавил сенатор Эд Марки (Демократическая партия).

Как известно, приезд на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Новость о визите Пелосе была в топе у всех мировых СМИ, за ее самолетом следили буквально в онлайн режиме. Китайские власти пытались напомнить США о своем суверенитете над Тайванем и заявляли, что приезд спикера Палаты представителей является прямым его нарушением. В подкрепление своей позиции китайские войска проводили учения возле Тайваня, в целях безопасности визит Пелоси прикрывал американский флот.

В итоге ее приезд все-таки состоялся, она встретилась с руководством Тайваня, заявила о поддержке и благополучно покинула остров. Но Китай все же ввел против нее санкции.

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