ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай объявил новые учения в ответ на визит конгрессменов США на Тайвань

Новина українською →
Пекин, Понедельник 15 августа 2022 11:15
Китай объявил новые учения в ответ на визит конгрессменов США на Тайвань Фото: Китай объявил новые учения в ответ на визит конгрессменов США на Тайвань (chinamil.com.cn)
Автор: Руслан Гаращенко

Китайские военные объявили о проведении новых учений возле Тайваня, куда накануне прибыла делегация конгрессменов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Минобороны Китая заявили, что визит американских конгрессменов на Тайвань нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая.

Силовое ведомство объявило о военных учениях и патрулировании вокруг Тайваня в ответ "на сговор Тайбэя и Вашингтона".

Напомним, вчера делегация Конгресса США прилетела с визитом на Тайвань. Политики планируют находиться на острове до 15 августа. В ходе визита американцы встретятся с лидерами Тайваня. Делегацию США возглавляет сенатор Эд Марки (Демократическая партия).

Как известно, приезд на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Новость о визите Пелосе была в топе у всех мировых СМИ, за ее самолетом следили буквально в онлайн режиме. Китайские власти пытались напомнить США о своем суверенитете над Тайванем и заявляли, что приезд спикера Палаты представителей является прямым его нарушением. В подкрепление своей позиции китайские войска проводили учения возле Тайваня, в целях безопасности визит Пелоси прикрывал американский флот.

В итоге ее приезд все-таки состоялся, она встретилась с руководством Тайваня, заявила о поддержке и благополучно покинула остров. Но Китай все же ввел против нее санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Тайвань Военные учения
NEWS
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?