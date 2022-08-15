Китай объявил новые учения в ответ на визит конгрессменов США на Тайвань

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Силовое ведомство объявило о военных учениях и патрулировании вокруг Тайваня в ответ "на сговор Тайбэя и Вашингтона".

В Минобороны Китая заявили, что визит американских конгрессменов на Тайвань нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая.

Напомним, вчера делегация Конгресса США прилетела с визитом на Тайвань. Политики планируют находиться на острове до 15 августа. В ходе визита американцы встретятся с лидерами Тайваня. Делегацию США возглавляет сенатор Эд Марки (Демократическая партия).

Как известно, приезд на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Новость о визите Пелосе была в топе у всех мировых СМИ, за ее самолетом следили буквально в онлайн режиме. Китайские власти пытались напомнить США о своем суверенитете над Тайванем и заявляли, что приезд спикера Палаты представителей является прямым его нарушением. В подкрепление своей позиции китайские войска проводили учения возле Тайваня, в целях безопасности визит Пелоси прикрывал американский флот.

В итоге ее приезд все-таки состоялся, она встретилась с руководством Тайваня, заявила о поддержке и благополучно покинула остров. Но Китай все же ввел против нее санкции.