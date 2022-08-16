Конгресмени США продовжать відвідувати Тайвань попри протести Китаю, - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепу.

За його словами, подібні візити повністю вписуються в політику "єдиного Китаю", якої дотримується американське керівництво "вже довгий час".

"Делегації Конгресу США здійснювали візити на Тайвань протягом десятиліть і продовжать робити це", - сказав він.

Нагадаємо, у п'ятницю делегація Конгресу США прилетіла з візитом на Тайвань. Політики планували перебувати на острові до 15 серпня. В ході візиту американці зустрілися з лідерами Тайваню. Делегацію США очолював сенатор Ед Маркі (Демократична партія).

Як відомо, приїзд на Тайвань американської делегації на чолі зі Спікером Палати представників Ненсі Пелосі на початку серпня призвів до чергового витка напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

Новина про візит Пелосі була в топі у всіх світових ЗМІ, за її літаком стежили буквально в онлайн режимі. Китайська влада намагалася нагадати США про свій суверенітет над Тайванем і заявляла, що приїзд спікера Палати представників є прямим його порушенням. На підкріплення своєї позиції китайські війська проводили навчання біля Тайваню, з метою безпеки візит Пелосі прикривав американський флот.

В результаті її приїзд все-таки відбувся, вона зустрілася з керівництвом Тайваню, заявила про підтримку і безнапасно покинула Острів. Але Китай все ж ввів проти неї санкції.