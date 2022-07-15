Конгрессмены США одобрили рекордный оборонный бюджет с важной для Украины поправкой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Палаты представителей США.

За документ проголосовали 329 конгрессменов, 101 выступил против.

Палата представителей одобрила увеличение запрошенной президентом Джо Байденом суммы на оборону на 37 млрд долларов. Против голосовали 39 демократов и 62 республиканца.

В проекте оборонного бюджета конгрессмены одобрили поправку, которая предусматривает создание возобновляемого фонда приобретения критически важных боеприпасов для Украины в размере до 500 млн долларов в год. Поправку внес председатель комитета по вооруженным силам Адам Смит.

Проект содержит поправки, которые ограничивают поддержку США и передачу оружия регионам и боевикам, причастным к зверствам в области прав человека. А конкретные ограничения в законопроекте могут усложнить будущие продажи оружия США и их передачу различным союзникам и партнерам, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.

Конгрессмены предусмотрели ограничение на передачу Турции истребителей F-16. Палата представителей требует гарантий, что Анкара не будет вторгаться на них в воздушное пространство Греции.

Теперь свою версию проекта оборонного бюджета должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого две палаты займутся согласованием документов. Одобренный документ будет направлен на подпись Джо Байдена.

Напомним, ранее комитет по вооруженным силам Палаты представителей США предложил заложить 450 миллионов долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.

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