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Конгресмени США схвалили рекордний оборонний бюджет з важливою для України поправкою

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Вашингтон, П'ятниця 15 липня 2022 02:08
Конгресмени США схвалили рекордний оборонний бюджет з важливою для України поправкою Фото: конгресмени США схвалили рекордний оборонний бюджет з важливою для України поправкою (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала проєкт оборонного бюджету на рекордну суму - 840 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Палати представників США.

За документ проголосували 329 конгресменів, 101 виступив проти.

Палата представників схвалила збільшення запитаної президентом Джо Байденом суми на оборону на 37 млрд доларів. Проти голосували 39 демократів і 62 республіканців.

У проєкті оборонного бюджету конгресмени схвалили поправку, яка передбачає створення відновлюваного фонду придбання критично важливих боєприпасів для України в розмірі до 500 млн доларів на рік. Поправку вніс голова Комітету з питань збройних сил Адам Сміт.

Проєкт містить поправки, які обмежують підтримку США і передачу зброї регіонам і бойовикам, причетним до звірств в області прав людини. А конкретні обмеження в законопроєкті можуть ускладнити майбутні продажі зброї США і їх передачу різним союзникам і партнерам, включаючи Туреччину, Саудівську Аравію і Єгипет.

Конгресмени передбачили обмеження на передачу Туреччині винищувачів F-16. Палата представників вимагає гарантій, що Анкара не буде вдиратися на них в повітряний простір Греції.

Тепер свою версію проєкту оборонного бюджету повинен схвалити Сенат Конгресу США. Після цього дві палати займуться узгодженням документів. Схвалений документ буде направлений на підпис Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань збройних сил Палати представників США запропонував закласти 450 мільйонів доларів в бюджет-2023 для військової допомоги Україні.

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