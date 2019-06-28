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Конгрессмены США в Киеве встретятся с Зеленским

Новости » Политика    28.06.2019 - 18:02
Конгрессмены США в Киеве встретятся с Зеленским
Фото: Стени Хойер (congress.gov)

Делегация состоит из пяти конгрессменов

Лидер большинства в Палате представителей США Стени Хойер возглавит делегацию Конгресса, которая посетит Данию, Украину, Венгрию и Люксембург, чтобы подтвердить решительную поддержку США демократии в Европе. Об этом говорится в сообщении на сайте конгрессмена.

Как отмечается в сообщении, делегация продемонстрирует союзникам, что Соединенные Штаты привержены НАТО и ее принципу общей обороны.

"Мы должны серьезно относиться к угрозам демократии изнутри и снаружи. Мы не позволим российской агрессии остаться незамеченной, и мы все должны работать вместе, чтобы укреплять наши основные демократические институты", - добавил Хойер.

В частности, в Киеве конгрессмены  встретится с президентом Владимиром Зеленским. Также делегация встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине.

Делегация также обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Кроме того, делегация воздаст дань уважения в Бабьем Яру, месте массового убийства евреев во время Холокоста, и возложит венок на Майдане Независимости в память о погибших там протестующих.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отметим, представитель президента Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук заявил, что по вопросам вступления Украины в Европейский союз и НАТО необходимо провести референдум.

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