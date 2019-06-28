Конгресмени США в Києві зустрінуться з Зеленським

Фото: Стені Хойер (congress.gov)

Делегація складається з п'яти конгресменів

Лідер більшості в Палаті представників США Стені Гоєр очолить делегацію Конгресу, яка відвідає Данію, Україну, Угорщину і Люксембург, щоб підтвердити рішучу підтримку демократії США в Європі. Про це йдеться в повідомленні на сайті конгресмена.

Як наголошується в повідомленні, делегація продемонструє союзникам, що Сполучені Штати зацікавлені в НАТО і її принципі спільної оборони.

"Ми повинні серйозно ставитися до загроз демократії зсередини і зовні. Ми не дозволимо російській агресії залишитися непоміченою, і ми всі повинні працювати разом, щоб зміцнювати наші основні демократичні інститути", - додав Гоєр.

Зокрема, в Києві конгресмени зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Також делегація зустрінеться з антикорупційними активістами та представниками неурядових організацій, щоб обговорити їх роботу по зміцненню демократії в Україні.

Делегація також обговорить найважливіші питання енергетичної безпеки з главою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболевым. Крім того, делегація віддасть данину поваги в Бабиному Яру, місці масового вбивства євреїв під час Голокосту, і покладе вінок на Майдані Незалежності в пам'ять про загиблих там протестувальників.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Зазначимо, представник президента Володимира Зеленського у ВР Руслан Стефанчук заявив, що з питань вступу України в Європейський союз і НАТО необхідно провести референдум.