В США рассматривают возможность введения новых санкции против России

Спикер Палаты представителей США уверен во вмешательстве РФ в президентские выборы в США

Спикер Палаты представителей США республиканец Пол Райан заявил, что он готов рассмотреть дополнительные санкции против России. Об этом он заявил, выступая перед журналистами на следующий день после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос прессы о том, готов ли Конгресс ввести новые санкции в отношении России, Райан отметил, что будет "более чем рад их рассмотреть".

Кроме этого он сказал, что уверен во вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Как сообщает "Голос Америки", Райан заявил: "Да, они вмешивались в наши выборы - это очевидно. В этом нет сомнений".

Россию он назвал правительством, что "представляет угрозу".

"Я понимаю желание поддерживать хорошие отношения. Это вполне обоснованно. Впрочем, Россия это страна, которая имеет отличные от США интересы и не разделяет наших ценностей", - отметил он.

Райан также отметил, что Россия подрывает демократию по всему миру и вмешивалась в выборы не только в США, но и во Франции, Молдове и странах Балтии.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина. Президент США заявил, что эта встреча является только началом долгого процесса.

15 июля в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.