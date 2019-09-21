В Конгрессе требуют обнародовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Голос Америки".

С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Напомним, РБК-Украина писало, что Дональд Трамп заявил, что не нарушал закон во время разговора с Владимиром Зеленским.

Ранее Администрация президента США отказалась предоставить информацию Конгрессу о жалобе, которая была подана сотрудником разведки в отношении Трампа. Известно, что она касалась частного разговора президента США с "иностранным лидером".

До этого адвокат американского лидера Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власти Украины провести расследование относительно Джо Байдена. В начале месяца в США началось расследование относительно возможного давления со стороны Трампа на Зеленского. Якобы президент США требовал продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который был членом правления газовой компании Burisma. Предполагается, что он уклонялся от уплаты налогов.