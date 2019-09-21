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Трамп отрицает нарушение закона во время разговора с Зеленским

Новости » Политика    21.09.2019 - 16:22
Трамп отрицает нарушение закона во время разговора с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявил, что не нарушал закон во время разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нарушал закон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал в Twitter.

СМИ ранее писали, что во время разговора Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с Зеленским не было каких-либо незаконных требований к украинской власти.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться подальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство освободило прокурора, который вел расследование против его сына, или они не получат большое количество денег от США… Поэтому они сфабриковали историю обо мне и рутинную беседу, которую я провел с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать! ", - написал он.

Напомним, ранее Администрация президента США отказалась предоставить информацию Конгрессу о жалобе, которая была подана сотрудником разведки в отношении Трампа. Известно, что она касалась частного разговора президента США с "иностранным лидером".

До этого адвокат американского лидера Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власти Украины провести расследование относительно Джо Байдена. В начале месяца в США началось расследование относительно возможного давления со стороны Трампа на Зеленского. Якобы президент США требовал продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который был членом правления газовой компании Burisma. Предполагается, что он уклонялся от уплаты налогов.

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Новости Украины Дональд Трамп
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