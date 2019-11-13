В Конгрессе США не знают имени разведчика, пожаловавшегося на Трампа, - Шифф

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Шифф также отрицает, что знает имя разоблачителя

Ни один из американских конгрессменов не знает, кто именно пожаловался на телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф во время публичных слушаний в Конгрессе.

Так, Шифф сказал, что знает имя работника разведки, который пожаловался на телефонный разговор Трампа и Зеленского и добавил, что сделает все возможное, чтобы имя разоблачителя осталось в тайне.

"Я не знаю личности разоблачителя. Я намерен сделать так, чтобы его личность была сохранена в тайне", - подчеркнул он.

Кроме того, представители Республиканской партии призвали Шиффа рассмотреть вопрос о вызове разоблачителя для дачи показаний в Конгрессе во время слушаний, однако он отклонил их просьбу, объяснив, что голосование по данному вопросу будет возможным только после показаний Тейлора и Кента.

Уильям Тейлор, Джордж Кент свидетельствуют в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Импичмент Трампа: глава диппредставительства США в Украине Уильям Тейлор и высокопоставленный чиновник Госдепа Джордж Кент свидетельствуют в Конгрессе Вживую. Перевод основной части слушаний от наших коллег из chastime Опубликовано Радио Свобода Среда, 13 ноября 2019 г.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он против того, чтобы разоблачитель давал письменные показания в рамках процедуры импичмента. Глава Белого дома считает, что разоблачитель должен свидетельствовать в американском Конгрессе лично.

Ранее адвокат информатора Марк Зейд сообщил, что его клиент готов письменно ответить на вопросы представителей Республиканской партии в Конгрессе США.