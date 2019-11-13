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У Конгресі США не знають імені розвідника, що поскаржився на Трампа, - Шифф

Новини » Політика     13.11.2019 - 20:51
У Конгресі США не знають імені розвідника, що поскаржився на Трампа, - Шифф
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Шифф також заперечив, що знає ім'я викривача

Жоден з американських конгресменів не знає, хто саме поскаржився на телефонну розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це заявив глава спецкомітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф під час публічних слухань в Конгресі.

Так, Шифф заперечив, що знає ім'я працівника розвідки, який поскаржився на телефонну розмову Трампа та Зеленського та додав, що зробить все можливе, щоб ім'я викривача залишилося в таємниці.

"Я не знаю особистості викривача. Я маю намір зробити так, щоб його особистість була збережена в таємниці", - наголосив він.

Крім того, представники Республіканської партії закликали Шиффа розглянути питання про виклик викривача для дачі свідчень в Конгресі під час слухань, однак він відхилив їх прохання, пояснивши, що голосування з даного питання буде можливим лише після свідчень Тейлора та Кента.

Вільям Тейлор, Джордж Кент свідчать в Конгресі в рамках процедури імпічменту Трампа.

Імпічмент Трампа: голова диппредставництва США в Україні Вільям Тейлор та високопосадовець Держдепу Джордж Кент свідчать в Конгресі Наживо. Переклад українською основної частини слухань від наших колег із chastime

Опубліковано Радіо Свобода Середа, 13 листопада 2019 р.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональда Трамп заявив, що він проти того, щоб викривач давав письмові свідчення в рамках процедури імпічменту. Глава Білого дому вважає, що викривач повинен свідчити в американському Конгресі особисто.

Раніше адвокат інформатора Марк Зейд повідомив, що його клієнт готовий письмово відповісти на запитання представників Республіканської партії в Конгресі США.

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