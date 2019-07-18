У Конгресі США заблокували процедуру імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

За блокування імпічменту проголосували 332 конгресмена

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів заблокувала початок процедури усунення американського президента Дональда Трампа від посади. Про це передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканалу C-Span.

За блокування ініціативи проголосували 332 конгресмена, проти - 95, один утримався.

Трамп уже прокоментував дане голосування. Він написав у своєму Twitter, що не бажав би пережити подібне будь-якому іншому президенту.

"Імпічмент вашого президента, який очолював найбільший економічний бум в історії нашої країни, кращі показники роботи, найбільше зниження податків, відновлення збройних сил та багато іншого, тепер закінчився. Цього ніколи не повинно статися з іншим президентом Сполучених Штатів знову", - написав Трамп.

Імпічмент Трампа ініціював конгресмен Ел Грін від штату Техас, що представляє Демократичну партію. Конгресмен пропонував розпочати процедуру імпічменту після того, як американський президент некоректно висловився на адресу кількох жінок з прогресивного крила Демократичної партії.

Йдеться про висловлювання Трампа у Twitter, які він допустив у неділю, 14 липня, на адресу жінок з опозиційної Демократичної партії. Президент запропонував їм замість того, щоб "голосно і сердито" розповідати американцям, як їм управляти США, "поїхати назад і допомогти виправити повністю зруйновані і наповнені злочинністю місця, звідки вони приїхали".

Такі заяви Трампа були розцінені багатьма як образливі і расистські, оскільки, як написали американські ЗМІ, слова були спрямовані на жінок-політиків свого часу приїхали в США з Сомалі, або мають походження з Палестини, Латинської Америки.

Нагадаємо, в червні 2019 спікер Палати представників США, представник Демократичної партії Ненсі Пелосі заявила, що в Конгресі залишається на розгляді питання імпічменту президента Дональда Трампа. Спікер додала, що питання імпічменту вимагає додаткового обґрунтування.