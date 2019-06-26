В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Комитет по иностранным делам единогласно поддержал законопроект о санкциях

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в Facebook.

По его словам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

"Решение комитета - важный шаг на пути к принятию санкций. Несмотря на единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - заявил Коболев.

Также он отметил, что этот законопроект с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не затрагивает других интересов.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream -2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - заявил Коболев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Законопроект внесли демократ Дэнни Хек и республиканец Грег Пенс.

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта.