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У Конгресі США узгодили санкції проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика    26.06.2019 - 21:50
У Конгресі США узгодили санкції проти "Північного потоку-2"
Фото: колаж (РБК-Україна)

Комітет у закордонних справах одноголосно підтримав законопроект про санкції

У Конгресі Сполучених Штатів Америки погодили закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави "Нафтогаз України" Андрія Коболєва у Facebook.

За його словами, Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одноголосно підтримав законопроект про санкції на постачання технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів.

"Рішення комітету - важливий крок на шляху до прийняття санкцій. Незважаючи на одностайну підтримку ініціативи, очікуємо, що в липні законопроект схвалить Палата представників. Враховуючи, що за ухвалення документа виступають представники як Республіканської, так і Демократичної партій, він має шанс бути проголосованим у Сенаті і підписаним президентом США вже в серпні", - заявив Коболєв.

Також він зазначив, що цей законопроект з хірургічною точністю спрямований проти політичних газопровідних проектів Кремля і не зачіпає інтересів інших.

"Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити будівництво Nord Stream -2 і реалізацію інших проектів, які завдають величезної шкоди міжнародної енергетичної безпеки", - заявив Коболєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Палаті представників Конгресу США зареєстрований законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2". Законопроект внесли демократ Денні Хек і республіканець Грег Пенс.

Раніше "Газпром" заявив, що "Північний потік-2" готовий наполовину. На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова йти до кінця в реалізації проекту.

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