В Конгрессе США предложили ввести санкции против "Северного потока-2"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Законопроект идентичен документу, поданному в Сенат

В Палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление республиканца Адама Кинзингера.

Как отметил конгрессмен, законопроект внесли демократ Дэнни Хек и республиканец Грег Пенс.

"В течение многих лет Россия пыталась использовать энергетическую зависимость как средство оказания чрезмерного политического влияния на наших европейских союзников. Владимир Путин использовал природный газ в качестве оружия для запугивания и принуждения всего региона", - заявил Кинзингер.

Конгрессмен уверен, что "Северный поток-2" несет угрозу для миллионов европейцев и создаст серьезные риски для безопасности во всем мире.

Кинзингер считает необходимым остановить завершение строительства "Северного потока-2". "Соединенные Штаты должны поддержать наших союзников и защитить нашу собственную национальную безопасность", - добавил он.

Конгрессмен напомнил, что аналогичный законопроект уже зарегистрирован в Сенате.

Напомним, ранее в официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который подготавливался сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джинн Шахин, что предполагает санкции в отношении участников "Северного потока-2".

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта.