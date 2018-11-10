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В Конгрессе США призвали Трампа ускорить введение новых санкций против России

Новости » Политика    10.11.2018 - 06:49
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Законодатели считают, что второй этап санкций за химическую атаку в Солсбери должен быть веден как можно быстрее

В Конгрессе Соединенных Штатов призывают призывают американскую администрацию и в частности президента Дональда Трампа ускорить работу по санкциям против России за химическую атаку в Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам от Республиканской партии Эд Ройс осудил неопределенность сроков введения нового пакета санкций.

"Это неприемлемо, что в администрации отсутствует план, или даже временные рамки для действий в рамках второго этапа обязательных санкций", - заявил Ройс.

Член комитета по международным отношениям Сената демократ Боб Менендез, также призвал президента Трампа ввести второй этап санкций, особенно учитывая планы проведения встречи Трампа и Путина.

"Поскольку вероятность встречи между президентом Трампом и Владимиром Путиным растет, я решительно призываю президента ввести второй раунд санкций, как того требует закон США, за использование Россией химического оружия", - заявил Менендез.

Он отметил, что Администрация Трампа сообщила Конгрессу, что она установила, что Россия не прекратила использование химического и биологического оружия в течение 90 дней, предусмотренных Законом о контроле над химическим и биологическим оружием.

"Сейчас время действовать. Для того, чтобы серьезно относиться к привлечению России к ответственности, администрация должна выполнять закон и быстро ввести второй раунд санкций, чтобы эффективно сдерживать использование химического оружия Кремлем", - заявил сенатор.

Напомним, ранее в Госдепе Соединенных Штатов заявили, что намерены ввести новые санкции против России, поскольку не могут убедиться в том, что Россия придерживается международного законодательства о химическом оружии после отравления в Солсбери.

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