В Конгресі США закликали Трампа пришвидшити впровадження нових санкцій проти Росії

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Законодавці вважають, що другий етап санкцій через хімічну атаку у Солсбері має бути впроваджений якнайшвидше

У Конгресі Сполучених Штатів закликають закликають американську адміністрацію і зокрема президента Дональда Трампа пришвидшити роботу з санкцій проти Росії за хімічну атаку у Солсбері (Велика Британія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, глава комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії Ед Ройс засудив невизначеність строків запровадження нового пакету санкцій.

"Це неприйнятно, що в адміністрації відсутній план, чи навіть часові рамки, для дій у межах другого етапу обов’язкових санкцій", - заявив Ройс.

Член комітету з міжнародних відносин Сенату демократ Боб Менендез, також закликав президента Трампа запровадити другий етап санкцій, особливо з огляду на плани проведення зустрічі Трампа та Путіна.

"Оскільки ймовірність зустрічі між президентом Трампом та Володимиром Путіним зростає, я рішуче закликаю президента запровадити другий раунд санкцій, як того вимагає закон США, через використання Росією хімічної зброї", - заявив Менендез.

Він зазначив, що Адміністрація Трампа повідомила Конгресу, що вона встановила, що Росія не припинила використання хімічної та біологічної зброї протягом 90 днів, передбачених Законом про контроль над хімічною та біологічною зброєю.

"Зараз час діяти. Для того, щоб серйозно ставитись до притягнення Росії до відповідальності, адміністрація має виконувати закон і швидко запровадити другий раунд санкцій, щоб ефективно стримувати використання хімічної зброї Кремлем", - заявив сенатор.

Нагадаємо, раніше в Держдепі Сполучених Штатів заявили, що мають намір запровадити нові санкції проти Росії, оскільки не можуть переконатися в тому, що Росія дотримується міжнародного законодавства про хімічну зброю після отруєння в Солсбері.