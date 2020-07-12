У Конгресі США закликали забезпечити Україні "чіткий шлях до членства в НАТО"

Фото: прапори України і НАТО president.gov.ua)

Під час слухань також виступили за посилення санкцій проти Росії

США будуть більш ефективними у протидії Росії, якщо Україна та Грузія вступлять до НАТО. Така думка прозвучала під час слухань у Конгресі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Слухання стосувалися реакції Білого дому на повідомлення, що Росія платила талібам за атаки на американських військових в Афганістані.

Перед конгресменами виступили експерти зі своїми пропозиціями щодо того, як ефективніше протидіяти Росії на військовому і політичному рівнях.

Старший аналітик Атлантичної ради та колишній заступник помічника Міністра оборони США Ян Бжезінський сказав, що дії США мають бути негайними.

"Продовження неоднозначної позиції лише посилює апетит Путіна і його відчуття можливості відновити панування над цими двома демократіями", - заявив Бжезінський.

Також він закликав посилити економічний тиск проти Росії.

З ним погодилася Селеста Валландер, колишня радниця президента Барака Обами і старший директор по Росії та Євразії в Раді національної безпеки США.

Щодо можливого російської змови з талібами, а також дій Кремля в Сирії, Валландер заявила, що США мають вибудувати оборону, зірвати ці операції і прямо змусити російське керівництво відповідати на військовому, політичному і вищому рівнях влади.

Нагадаємо, на початку червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Раніше повідомлялося, що НАТО розробляє нову концепцію стримування та оборони для Європи.

РБК-Україна писало, що в Конгресі США офіційно викликали держсекретаря Майкла Помпео після інформації про підкуп Росією талібів для вбивства американських солдатів в Афганістані.





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