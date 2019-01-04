У Конгресі США прийняли проект бюджету для завершення "шатдауну"

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Витрати на будівництво стіни з Мексикою не затвердили

Палата представників Конгресу США завершення "шатдауну" ухвалила два законопроекти про фінансування уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Йдеться про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки до 8 лютого та інших відомств до 30 вересня. Наголошується, що за підсумками голосування за перший документ проголосували 239 конгресменів, проти - 192. Другий підтримала 241 людина, а не підтримали - 190.

Головною причиною розбіжностей між партіями стало фінансування робіт з будівництва стіни на кордоні з Мексикою, за яку виступає адміністрація президента Дональда Трампа і багато республіканців. У прийнятому документі замовлені президентом 5 млрд доларів на ці цілі не передбачені.

Відзначимо, 22 грудня низка американських міністерств і відомств, включаючи Держдепартамент, Мін'юст, Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерства транспорту і сільського господарства, скоротили роботу. Причиною стала відсутність бюджету, про який до 22 грудня демократи і республіканці в конгресі так і не змогли домовитися.

В адміністрації Трампа вже заявили, що виступають проти цих законопроектів і будуть радити президенту накласти на нього вето. На цей випадок демократами підготовлений окремий тимчасовий бюджет для Міністерства внутрішньої безпеки, яке займається будівництвом стіни.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів обрав своїм спікером представницю Демократичної партії Ненсі Пелосі. Раніше Пелосі пообіцяла домогтися зупинки "шатдауна" без фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.