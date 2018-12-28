Часткова зупинка роботи уряду США триватиме до 2 січня, - AFP

Фото: Конгрес США (educationusa.state.gov)

Під час обговорення бюджету Трамп і конгресмени не змогли домовитися щодо будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою

Часткове припинення роботи уряду Сполучених Штатів (так званий "шатдаун") продовжиться, ймовірно, до 2 січня 2019 року, оскільки обидві палати Конгресу не ухвалили бюджет. Про це повідомили джерела в Конгресі, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

У четвер, 27 грудня, американський Сенат вже через кілька хвилин після початку засідання ухвалив рішення про його перенесення на 31 грудня, а обговорення проекту бюджету почнеться лише 2 січня.

Як зазначає агентство, каменем спотикання при обговоренні бюджету стала вимога президента США Дональда Трампа виділити 5 млрд доларів на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Демократична партія і деякі республіканці не згодні з ним.

Часткове призупинення роботи федеральних установ США почалося опівночі 22 грудня через відсутність грошей внаслідок неухввалення бюджету. Частину чиновників відправили в неоплачувані відпустки, інші продовжують роботу без оплати.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що федеральні органи в країні не будуть працювати до тих пір, поки не буде вирішене питання про виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.