Палата представителей США одобрила увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США .

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.

"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021", - уточнили в посольстве.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США, а также подписан президентом США.