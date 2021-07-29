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Палата представителей США одобрила увеличение финансовой помощи Украине

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Вашингтон, Четверг 29 июля 2021 22:07
Палата представителей США одобрила увеличение финансовой помощи Украине Фото: палата представителей США проголосовала за увеличение помощи Украине (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.

"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021", - уточнили в посольстве.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США, а также подписан президентом США.

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