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В Конгрессе США одобрили увеличение военной помощи Украине

Автор: Инна Собора

Комитет по правилам Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США) одобрил поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год. Они предусматривают увеличение военной помощи Украине на 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки",

Законопроект, после внесения поправок, предусматривает предоставление 300 млн долларов помощи Украине

Кроме этого, документ предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Среди других прозиций конгрессменов - санкции против российского газопровода "Северный поток-2", использование титана из Украины, а также новые санкции против России и российских олигархов, чиновников и медийных лиц.

Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей США. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом.

Ранее посол Украины в Штатах Оксана Маркарова заявила, что Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.

Напомним, у Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе.

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Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАВоенная помощь