В Конгрессе США одобрили увеличение военной помощи Украине

Законопроект, после внесения поправок, предусматривает предоставление 300 млн долларов помощи Украине

Кроме этого, документ предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Среди других прозиций конгрессменов - санкции против российского газопровода "Северный поток-2", использование титана из Украины, а также новые санкции против России и российских олигархов, чиновников и медийных лиц.

Одобрение поправок означает, что их добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей США. Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект с таким же содержанием приняли в Сенате. Закон вступает в силу после подписания президентом.