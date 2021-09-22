В Конгресі США схвалили збільшення військової допомоги Україні

Законопроект, після внесення поправок, передбачає надання 300 млн доларів безпекової допомоги Україні

Крім цього, документ пропонує збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО - у Польщі, Румунії та Балтійських країнах.

Серед інших прозицій конгресменів - санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Схвалення поправок означає, що їх додали до законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проект має схвалити Палата представників Сполучених Штатів. Для остаточного затвердження потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступає в силу після підписання президентом США.