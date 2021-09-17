Конгресс США обсуждает увеличение военной помощи Украине
Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине. В документах речь идет об увеличении ежегодной помощи на оборону Украины на 50 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Если проект оборонного бюджета США на 2022-й фискальный год будет принят с этими правками, Украина получит помощь на 300 млн долларов.
"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала Маркарова.
Напомним, у Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе.
Ранее сообщалось, что новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украину.