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Конгресс США обсуждает увеличение военной помощи Украине

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Вашингтон, Пятница 17 сентября 2021 09:43
Конгресс США обсуждает увеличение военной помощи Украине Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине. В документах речь идет об увеличении ежегодной помощи на оборону Украины на 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Если проект оборонного бюджета США на 2022-й фискальный год будет принят с этими правками, Украина получит помощь на 300 млн долларов.

"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала Маркарова.

Напомним, у Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что новая помощь США будет включать поставки Javelin в Украину.

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