В Конгрессе США не исключают, что расследование импичмента Трампа затронет не только Украину

Фото: Нэнси Пелоси (twitter.com/colbertlateshow)

По словам Пелоси, отчет Мюллера содержал предостережения об обструкции правосудия

Расследование об импичменте президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которое инициировано демократами в Палате представителей, может охватить и другие вопросы, однако, это зависит от юрисдикции комитетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси телеканалу Bloomberg TV.

По ее словам, отчет специального прокурора Роберта Мюллера содержал предостережения об обструкции правосудия.

"Отчет Мюллера содержал 11 предостережений относительно обструкции правосудия. Возможно, некоторые из них станут частью этого (расследования - ред.)", - отметила Пелоси.

Также она отметила, что у Конгресса "нет другого выбора", упрекнув республиканцев, что они продолжают защищать президента.

"Мы приняли присягу защищать нашу демократию, и именно это стало объектом нападения с его (президента Трампа - ред.) стороны", - подчеркнула она.

Напомним, Госдепартамент США согласился обнародовать переписки личного адвоката американского президента Руди Джулиани по вопросам, связанными с Украиной.

Кроме того, личный адвокат президента США Руди Джулиани отказался предоставить Конгрессу документы, связанные с деятельностью в Украине, в рамках расследования по делу об импичменте Трампа. Юрист Джулиани заявил, что Конгресс не получит документы, так как расследование, по его мнению, незаконное.

Как сообщало РБК-Украина, в США заявили о начале расследования в отношении деятельности личного адвоката президента Руди Джулиани в Украине. В частности, речь идет о лоббировании интересов некоторых украинских политиков.