В США обнародуют переписки Джулиани относительно Украины

Фото: Руди Джулиани (kmu.gov.ua)

Госдеп обнародует переписки Джулиани до 22 ноября

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки согласился обнародовать переписки личного адвоката американского президента Руди Джулиани по вопросам, связанным с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в четверг, 31 октября, федеральный суд США удовлетворил иск правозащитной организации American Oversight, которая ведет расследования деятельности Белого дома и следит за соблюдением закона о свободе информации.

В постановлении суда говорится, что Госдепартамент должен в течение 30 дней предоставить соответствующие документы. В частности, истцы требовали опубликовать документы, касающиеся контактов между Джулиани, его коллегами Викторией Тонсинг, Джозефом ди Дженова и госсекретарем Майком Помпео.

Со своей стороны в Госдепе США пообещали предоставить необходимые документы до 22 ноября, однако ведомство планирует исключить из них ряд данных, которые нельзя раскрывать общественности. Также Госдеп согласился предоставить переписки Джулиани с некоторыми помощниками Помпео.

Напомним, ранее сообщалось, что личный адвокат президента США Руди Джулиани отказался предоставить Конгрессу документы, связанные с деятельность в Украине, в рамках расследования по делу об импичменте Трампа. Юрист Джулиани заявил, что Конгресс не получит документы, так как расследование, по его мнению, незаконное.