У Конгресі США не виключають, що розслідування імпічменту Трампа торкнеться не тільки Україну

Фото: Ненсі Пелосі (twitter.com/colbertlateshow)

За словами Пелосі, звіт Мюллера містив застереження про обструкції правосуддя

Розслідування про імпічмент президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який ініційовано демократами в Палаті представників, може охопити й інші питання, однак, це залежить від юрисдикції комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікер Палати представників США Ненсі Пелосі телеканалу Bloomberg TV.

За її словами, звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера містив застереження про обструкції правосуддя.

"Звіт Мюллера містив 11 застережень щодо обструкції правосуддя. Можливо, деякі з них стануть частиною цього (розслідування - ред.)", - зазначила Пелосі.

Також вона зазначила, що у Конгресу "немає іншого вибору", дорікнувши республіканців, що вони продовжують захищати президента.

"Ми прийняли присягу захищати нашу демократію, і саме це стало об'єктом нападу з його (президента Трампа - ред.) сторони", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Держдепартамент США погодився оприлюднити листування особистого адвоката американського президента Руді Джуліані з питань, пов'язаних з Україною.

Крім того, особистий адвокат президента США Руді Джуліані відмовився надати Конгресу документи, пов'язані з діяльністю в Україні, у рамках розслідування справи про імпічмент Трампа. Юрист Джуліані заявив, що Конгрес не отримає документи, так як розслідування, на його думку, незаконне.

Як повідомляло РБК-Україна, в США заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні. Зокрема, мова йде про лобіювання інтересів деяких українських політиків.