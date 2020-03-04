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У Конгресі США домовилися про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:32
У Конгресі США домовилися про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Законодавці нижньої палати можуть проголосувати за документ сьогодні

Голови комітетів з асигнувань Палати представників Ніта Лоуі та Сенату Річард Шелбі Конгресу Сполучених Штатів домовилися про виділення 8,3 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, законодавці нижньої палати можуть проголосувати за документ у середу, 4 березня, тоді як сенатори розглянуть його в четвер, 5 березня.

Після цього до кінця тижня законопроект надійде на підпис до президента Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики та лікування коронавіруса.

Також повідомлялося, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, становить близько 3,4%.

Додамо, що вчені з Пекінського і Шанхайського університетів і Академії наук Китаю виявили, що коронавірус COVID-19 розділився на два штами - більш агресивний (L) і менш агресивний (S). За даними вчених, мутація відбулася відносно недавно.

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