ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конгрессе приняли резолюцию о запрете участия РФ в саммите G7

Новости » Политика     31.10.2019 - 05:15
В Конгрессе приняли резолюцию о запрете участия РФ в саммите G7
Фото: флаги стран G7 (army.mil)

Инициатор голосования отметил, что Россия только усилила агрессию в отношении Украины и других стран

Резолюцию против участия России в саммите G7 принял комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Заседание комитета транслировалось на YouTube.

Инициативу для голосования внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе указано, что Россию необходимо не допустить к участию в "Большой семерке" до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

"С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено", - сказал Сирейс.

Он также отметил, что Россия, по его словам, напротив, стала более агрессивной в отношении Украины и "подорвала демократию во многих других странах, включая США".

Напомним, в агусте 2019 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы. Позже Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин может появиться на саммите уже в следующем году в качестве гостя.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.

Помпео заявил, что будет работать над возвращением России в G7 Макрон заявил о неуместности возвращения РФ в G7 до окончания агрессии против Украины
Новости Украины G7
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь