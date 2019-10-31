В Конгрессе приняли резолюцию о запрете участия РФ в саммите G7

Фото: флаги стран G7 (army.mil)

Инициатор голосования отметил, что Россия только усилила агрессию в отношении Украины и других стран

Резолюцию против участия России в саммите G7 принял комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Заседание комитета транслировалось на YouTube.

Инициативу для голосования внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе указано, что Россию необходимо не допустить к участию в "Большой семерке" до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

"С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено", - сказал Сирейс.

Он также отметил, что Россия, по его словам, напротив, стала более агрессивной в отношении Украины и "подорвала демократию во многих других странах, включая США".

The Committee unanimously passed my resolution, H.Res.546, disapproving of Russia’s inclusion in future G7 summits until it respects the territorial sovereignty of its neighbors and the standards of democratic societies. https://t.co/EuZLQw2rFL — Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019

Напомним, в агусте 2019 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы. Позже Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин может появиться на саммите уже в следующем году в качестве гостя.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.