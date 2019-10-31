У Конгресі прийняли резолюцію про заборону участі РФ у саміті G7

Фото: прапори країн G7 (army.mil)

Ініціатор голосування зазначив, що Росія тільки посилила агресію щодо України та інших країн

Резолюцію проти участі Росії в саміті G7 ухвалив комітет у закордонних справах палати представників Конгресу США. Засідання комітету транслювалося на YouTube.

Ініціативу для голосування вніс конгресмен Альбио Сирейс. У документі зазначено, що Росію необхідно не допустити до участі у "Великій сімці" до тих пір, поки вона "не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".

"З 2014 року після того, як Росія перестала брати участь у G7 на тлі конфлікту на південному сході України, ні одна з умов для її повернення не було виконано", - сказав Сирейс.

Він також зазначив, що Росія, за його словами, навпаки, стала більш агресивною стосовно України і "підірвала демократію в багатьох інших країнах, включаючи США".

The Committee unanimously passed my resolution, H.Res.546, disapproving of Russia’s inclusion in future G7 summits until it respects the territorial sovereignty of its neighbors and the standards of democratic societies. https://t.co/EuZLQw2rFL — Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019

Нагадаємо, в серпні 2019 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріці, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи. Пізніше Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін може з'явитися на саміті вже в наступному році в якості гостя.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що недоречно запрошувати Росію в G7, поки триває її агресія у відношенні України.