В Конгрессе обвинили Помпео в запугивании свидетелей по делу об импичменте

Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

По мнению демократов, Помпео сам должен выступить свидетелем в данном расследовании.

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса обвинили госсекретаря США Майкла Помпео в запугивании сотрудников Госдепартамента, которые были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмены также отмечают, что Помпео сам должен выступить свидетелем в данном расследовании.

"По сообщениям, госсекретарь Помпео был на связи, когда президент оказывал давление на Украину, чтобы очернить своего политического оппонента. Если это так, госсекретарь Помпео теперь является свидетелем в расследовании, проводимом Палатой представителей в рамках процедуры импичмента", - говорится в совместном заявлении председателей комитета по иностранным делам Элиота Энгела, спецкомитета по разведке Адама Шиффа и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса.

Они также призвали Помпео немедленно прекратить запугивать свидетелей в Госдепартаменте "с целью защитить себя и президента".

"Любые попытки запугать свидетелей или помешать их разговору с Конгрессом... являются незаконными и будут доказательством препятствования расследованию", - заявили законодатели.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил о невозможности показаний экс-представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-посла США в Украине Мэри Йованович.

По словам Помпео, демократы пытаются "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента,