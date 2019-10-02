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У Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків у справі про імпічмент

Новини » Політика    02.10.2019 - 02:40
У Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків у справі про імпічмент
Фото: Майк Помпео (Wikipedia)

На думку демократів, Помпео сам повинен виступити свідком у розслідуванні

Представники Демократичної партії в Палаті представників Конгресу звинуватили держсекретаря США Майкла Помпео в залякуванні співробітників Держдепартаменту, які були викликані для дачі свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Конгресмени також відзначають, що Помпео сам повинен виступити свідком у даному розслідуванні.

"За повідомленнями, держсекретар Помпео був на зв'язку, коли президент чинив тиск на Україну, щоб очорнити свого політичного опонента. Якщо це так, держсекретар Помпео тепер є свідком у розслідуванні, проведеному Палатою представників у рамках процедури імпічменту", - йдеться в спільній заяві голів комітету у закордонних справах Еліота Енгела, спецкомітету з розвідки Адама Шиффа та комітету з нагляду та урядової реформи Елайджі Каммінгса.

Вони також закликали Помпео негайно припинити залякувати свідків у Держдепартаменті "з метою захистити себе і президента".

"Будь-які спроби залякати свідків або перешкодити їх розмови з Конгресом... є незаконними і будуть доказом перешкоджання розслідуванню", - заявили законодавці.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив про неможливість свідчень екс-представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера і екс-посла США в Україні Марі Йованович.

Зі слів Помпео, демократи намагаються "змусити" і "залякати" працівників Державного департаменту,

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