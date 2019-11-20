Волкер: я не связывал задержку военной помощи Украине с расследованиями Burisma

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер был убежден, что заморозку военной помощи можно разблокировать

Бывший специальный представитель США Курт Волкер на открытых слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа заявил, что он не знал о связи между началом расследований Burisma Украиной и задержанием военной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Волкер рассказал, что он не обладал соответствующей информацией, когда обсуждал с помощником президента Украины Андреем Ермаком и персональным юристом Трампа Рудольфом Джулиани издание потенциального заявления от имени президента Зеленского.

"Никто мне этого не говорил и я никогда не сообщал об этой связи украинцам. Я был против заморозки помощи Украине. Когда я об этом узнал 18 июля, я думал, что ее можно разблокировать еще до того, как о ней узнают украинцы, что вызовет у них беспокойство", - сказал он.

Сам Волкер рассматривал это как внутреннюю политическую проблему США и, когда украинцы об этом узнали, советовал им ничего не делать и ждать, пока она будет разрешена в Вашингтоне.

Также Волкер отметил, что не связывал расследование энергетической компании Burisma и Байденов.

"Я не знал, что другие верили, что любые расследования украинской компании Burisma, которая имеет историю обвинений в коррупции, была аналогичной расследованию вице-президента Байдена. Для меня это были четко разные вещи. Это было постоянной политикой США в течение нескольких администраций призвать украинцев бороться с коррупцией. Я спокойно относился к тому, чтобы украинцы делали собственные заявления о расследовании и искореняли собственную коррупцию", - добавил дипломат.

Волкер отметил, что сам он никогда не призывал украинцев расследовать Байденов, о чем свидетельствуют документы, включительно с личной перепиской, которую он предоставил. О том, что президент считает расследование Бурисмы равнозначным расследованию Байденів, Волкер узнал только после обнародования стенограммы звонка 25 июля.

Ранее помощник секретаря министра обороны США Лаура Купер, которая отвечает за украинское, российское и евразийское направление, заявила, что администрация Трапма на самом деле собиралась заморозить военную поддержку для Украины по политическим мотивам.

Как известно, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.