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Ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа могут спрятать на военной базе

Новости » Политика     20.11.2019 - 06:10
Ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа могут спрятать на военной базе
Фото: Александр Виндман (facebook com judy rinkley)

Виндман заявил, что ему и его семье угрожает опасность

Армия США примет меры для защиты подполковника Александра Виндмана и его семьи в случае необходимости, возможно, переместив их на военную базу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что ключевой свидетель Виндман в ходе расследования импичмента под руководством демократов против президента Дональда Трампа выразил обеспокоенность по поводу его безопасности.

"Представитель США, который говорил на условиях анонимности, сказал, что армия проводит оценку безопасности, так как Виндман выразил обеспокоенность по поводу безопасности его семьи. Чиновник добавил, что Виндман и его семья могут быть перемещены на базу, если угроза для него возрастет", - говорится в сообщении.

Чиновник также добавил, что армия примет аналогичные меры предосторожности, если кто-либо из военнослужащих обратится с такими проблемами.

Напомним, 19 ноября в Палате представителей Конгресса США проходили публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В Конгрессе дали показания Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.

Ранее на слушаниях в Конгрессе Виндман заявлял, что был обеспокоен телефонным разговором между Трампом и Зеленским.

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