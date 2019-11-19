В США начались публичные слушания ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа

Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)

В Конгрессе дают показания Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон

В Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки во вторник, 19 ноября, начались публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, первыми в Палате представителей выступят двое чиновников Белого дома - эксперт по вопросам Украины Александр Виндман и помощница вице-президента США Дженнифер Уильямс.

После них показания будут давать бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер и бывший главный советник по России и Европы в Совете национальной безопасности Том Моррисон.

Імпічмент Трампа: свідчать Александр Віндман та Дженіфер Вільямс Імпічмент Трампа: слухання підполковника Александра Віндмана та спеціальної радниці віце-президента Пенса Дженіфер Вільямс Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Напомним, Виндман дал показания в Конгрессе в рамках расследования о импичменте Трампа. Как отмечается, Александер Виндман - первый свидетель, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, в США обнародовали показания помощницы по внешней политике вице-президента Дженнифер Уильямс. Помощница Майка Пенса во время показаний в Конгрессе критиковала телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и назвала его "неуместным".

5 ноября комитеты Конгресса США опубликовали две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь о расшифровках показаний Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Добавим, что президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.