У Конгресі хочуть допитати фігуранта розслідування Мюллера

Фото: Дон Макган (Flickr Gage Skidmore)

Макган фігурував у розслідування російського втручання у вибори в США

У юридичному комітеті Палати представників Сполучених Штатів Америки вирішили викликати для надання свідчень колишнього радника глави Білого дому Дона Макгана в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними телеканалу, комітет надіслав федеральному судді Кетанджа Брауну Джексону лист з проханням якнайшвидше розглянути питання про виклик Макгана в Конгрес для надання показів у справі про імпічмент президента США.

У Конгресі вважають, що Макган є ключовим свідком у розслідуванні, оскільки він може відкрити нових свідків у справі про втручання Росії у президентські вибори, а також про тиск адміністрації Трампа на українську владу. Макган фігурував у розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання в президентські вибори 2016 року.

Зазначається, що рішення федерального судді буде оголошено до кінця наступного понеділка, 25 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вирішили вжити заходи для захисту Олександра Віндмана, ключового свідка у справі щодо імпічменту Трампа. Армія США перемістить Віндмана та його родину на військову базу, якщо зросте загроза їх життю.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 19 листопада, в американському Конгресі відбулися публічні слухання чотирьох ключових свідків у справі про імпічмент президента Трампа. Свідчення дали Олександр Віндман, Дженніфер Вільямс, Курт Волкер і Том Моррісон.