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Конгресс успел утвердить лишь 2% голосов выборщиков из-за штурма

Автор: Даша Харченко

Конгресс и Сенат США на совместном заседании успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков. Им помешали протестующие, которые ворвались в здание.

Об этом сообщает CNN.

Так, сертифицировали лишь девять голосов из Алабамы и три из Аляски.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента.

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Позже в комплексе зданий Капитолия США и возле офиса Республиканского национального комитета обнаружили взрывные устройства.

Кроме того, американских законодателей эвакуируют на военную базу. Затем стало известно, что в Вашингтоне правоохранители начали задержания участников акции протеста.

Стало известно, что удалось прекратить беспорядки у здания Капитолия. Представители администрации Капитолия заявили, что здание находится в безопасности.

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