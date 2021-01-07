ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Конгрес встиг затвердити лише 2% голосів вибірників через штурм

Автор: Даша Харченко

Конгрес та Сенат США на спільному засіданні встигли затвердити тільки 12 із 538 голосів вибірників. Їм завадили протестувальники, які увірвалися в будівлю.

Про це повідомляє CNN.

Так, сертифікували лише дев’ять голосів з Алабами та три з Аляски.

Нагадаємо, 6 січня прихильники чинного президента Дональда Трампа увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів, який повинен був затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Популярні новини

Пізніше в комплексі будівель Капітолію США і біля офісу Республіканського національного комітету виявили вибухові пристрої.

Крім того, американських законодавців евакуюють на військову базу. Потім стало відомо, що у Вашингтоні правоохоронці почали затримання учасників акції протесту.

Стало відомо, що вдалося припинити заворушення у будівлі Капітолію. Представники адміністрації Капітолію заявили, що будівля знаходиться в безпеці.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиВашингтонКонгресс СШАСенат США